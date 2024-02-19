Koç: Spordan sorumlu yetkililere sorumuzdur ve cevap bekliyoruz!

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi (KKTC MOK) Yönetim Kurulu yapmış olduğu son toplantı sonrasında aşağıda yer alan açıklamayı yaptı.

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi (KKTC MOK) Yönetim Kurulu yapmış olduğu son toplantı sonrasında aşağıda yer alan açıklamayı yaptı.

1- KKTC Milli Olimpiyat Komitesi’nin 67/1999 sayılı Beden Eğitimi ve Spor Yasası’nda diğer spor federasyonları için tanımlandığı gibi tanımlanan devlet bütçesi, hangi yasal dayanağa bağlı olarak verilmedi?

2- Yine aynı yasa kapsamında doğal üyemiz olan federasyonlara bütçe paylaşımı yapılırken hangi yasal dayanağa ve veya kritere göre yapıldığının açıklanmasını bekliyoruz.

Beklentilerimizin karşılanmaması ve gerekçeleri ile birlikte herhangi bir açıklama yapılmaması durumunda; tüm yasal haklarımızın saklı kalması koşuluyla ve iyi idare yasası gereğince, hukuki mücadele sürecinin başlatılacağı saygıyla kamuoyuna duyurulur.

KKTC MOK YÖNETİM KURULU ADINA

Dursun KOÇ

KKTC MOK Başkanı