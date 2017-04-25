Kocias’ın Eıde’yle ilgili mektubu Rum hükümeti tarafından biliniyordu

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide konusunda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e bir mektup gönderme niyeti olduğunun Rum hükümeti tarafından bilindiği ifade edildi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis Eide’nin “AB’de geçerli olan dört özgürlüğün Kıbrıs’ta Türk vatandaşları için uygulanmasına dair Türk talebinin ileriye götürülmesi için faaliyette bulunduğu” konusunda Kocias’ın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e şikâyette bulunduğu bir mektup gönderme niyetinden haberdar olduklarını söyledi.

Gazeteye göre, “CNN Greece”e açıklamalarda bulunan Hristodulidis, bahse konu mektupta ifade edilen şeylerin, geçtiğimiz ay Güney Kıbrıs’a remi ziyaret gerçekleştiren Kocias tarafından aleni bir şekilde ifade edildiğini dile getirdi.

Rum muhalefetinin, Rum hükümetinin neden böyle şikâyet mektubu göndermediği konusundaki eleştirilerine de yanıt veren Hristodulidis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de geçmişteki bazı durumlarda Eide’nin müdahaleleri hakkında görüşünü ortaya koyduğunu söyledi.

Öte yandan Hristodulidis, Kocias’ın mektubunun, hem Yunanlılar, hem de Yunan vatandaşlarını ilgilendiren konularla alakalı olduğunu da belirtti.

Müzakerelerin yeniden başlaması konusunda da konuşan Hristodulidis, iki liderin önünde, görüşülecek açık ve zor konular bulunduğunu ve Rum kesiminin, diyaloga yardımcı olacak olumlu bir ortam meydana getirilmesi arzusunda olduğunu ifade etti.

“Diyalogun şu anda, Türkiye’deki referandum ile Türk araştırma gemisi Barbaros’un hareketlerinin gölgesinde gerçekleştirilmekte olduğunu” iddia eden Rum sözcü, Barbaros gemisi konusunda, Rum Yönetimi’nin, Türk faaliyetlerinin ele alınması için uluslararası ve Avrupa nezdinde gerekli faaliyetlerde bulunmakta olduğunu dile getirdi.

“Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Barbaros gemisinin Kıbrıs MEB’i açıklarındaki varlığını şikâyet ederek, müzakerelerden ayrılma konusunda niyeti olup olmadığının” kendisine sorulması üzerine ise Rum sözcü “kendileri için anahtar olan şeyin, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin enerji planlamalarının herhangi bir şekilde engellenmemesi olduğunu” ekledi.

Politis gazetesi ise haberinde, Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias’ın Eide konusunda BM Genel Sekreterine yönelik mektubunun Rum hükümetinin bilgisi dahilinde olduğunu, öte yandan BM’nin de gelişmeleri dikkatli bir şekilde takip etmekte olduğunu yazdı.

Müzakerecilerin ise geçtiğimiz Cuma günü gerçekleştirdikleri görüşmelerinde ilerleme kaydettiklerini yazan gazete, “elindeki bilgilere dayanarak”, kaydedilen ilerlemenin özlü, ancak dar kapsamlı olduğunu ve iki kesimliliğin uygulanmasının ele alınmasıyla alakalı olduğunu belirtti.

Müzakerecilerin bugün ve önümüzdeki Perşembe günü olmak üzere, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin huzurunda iki görüşme daha yapmasının beklendiğini de kaydeden gazete, Eide’nin bugünlerde adada bazı temaslarda bulunacağını anımsattı.