Köpeklerinin kavga etmesinden dolayı çıkan tartışmada komşular karakolluk oldu

8.11.19 tarihinde Nergizli köyünde köpeklerinin kavgaya tutuşarak birbirlerini yaralamalarından dolayı çıkan tartışmada, Nergizli sakini D.T (K-28) köylüsü B.Y ’ un sağ el orta parmak ucunun çatlamasına neden oldu. Şikâyet üzerine aynı gün tutuklanan zanlı bugün 9.11.19 tarihinde vahim zarar, mülke tecavüz ve ciddi darp suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılarak teminata bağlandı.

İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak tanık olarak polis mensubu Okan Keskin’ i dinletti. Geçitkale Polis Karakolunda görev ifa etmekte olan polis mensubu Okan Keskin yemin altında verdiği şahadette olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. 9.11.19 tarihinde Nergizli’ de köpeklerinin birbirleriyle kavga etmeleri sonucu yaralanmaları sebebiyle müşteki ve zanlı bayanlar arasında tartışma yaşandığını, zanlının şikâyetçinin avlusuna girmek suretiyle mülke tecavüz ettiğini ve tartışma esnasında müştekiyi göğsünden itmek suretiyle yere düştüğünü belirten Keskin, müştekinin düşme sonucu sağ el orta parmağının uç kısmında çatlama meydana geldiğini söyledi.

Şikayet üzerine aynı gün tutuklanan zanlının suçunu kabul etmediği, herhangi bir beyanda bulunmadığı ve ifade de vermediğine değinen Keskin zanlının ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Hasan Dağlı zanlının ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgesini polise teslimi, 2000 TL nakdi teminat yatırması, haftada bir gün polise ispat-ı vücut etmesi ve 100000 TL şahsi teminat imzalaması şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)