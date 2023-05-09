Kral Charles’ın aile fotoğrafında dikkat çeken detaylar: Oğlu ve ağabeyi yok, sağ kolu ise…

Geçen hafta düzenlenen tören ile resmen İngiliz kraliyet ailesinin başına geçen Kral 3. Charles'ın aile fotoğrafı bugün yayınlandı. Fotoğrafta öne çıkan detaylar da dikkat çekti.

İngiliz kraliyet ailesinde geçen hafta kritik bir dönemeçten geçildi ve annesi Kraliçe Elizabeth’in ölümünden sonra, 74 yaşındaki Prens Charles, resmi olarak taç takarak tahta oturdu ve Kral 3. Charles unvanını aldı.

Geçen hafta gerçekleşen tören ile resmen kral olan Charles’ın aile fotoğrafı da bugün yayınlandı. İngiliz medyası paylaşılan fotoğrafın detaylarını paylaşırken bazı yorumlarda da bulundu.

Fotoğrafta, 2020 yılında oyuncu eşi Meghan Markle ile kraliyet ailesinden ayrılan Charles’ın oğlu Prens Harry yer almazken, Charles’ın adı skandallara karışan Prens Andrew ve ailesi de görülmedi. İngiliz Daily Mail gazetesi bu fotoğrafı, “Daraltılmış monarşi” yorumu ile paylaşırken, “Kral 3. Charles’ın ilk resmi fotoğrafında Charles’ın gerçekten güvenebileceği kişiler yer alıyor. Daraltılmış monarşide çalışkan ve saygı duyulan kız kardeşi Prenses Anne ve sevgi dolu eşi Kraliçe Camilla sağlam bir şekilde duruyor” denildi.

“SAĞ KOLU OLABİLİR”

Kraliyet ailesi uzmanı Richard Fitzwilliams, “Prenses Anne’in grup fotoğrafında Kral’a bu kadar yakın olması bir hata değil. Bu konumlandırma Charles’ın kız kardeşinin çalışkanlığını fark ettiğini gösteriyor” dedi. Uzmanlar Prenses Anne’in Charles’ın sağ kolu olabileceği yorumunu da yaptı.

Fitzwilliams, “Grup fotoğrafında olmayanlar neden orada olmadıklarını biliyor. Fotoğrafta 70 yaşın altında olmayan sadece 4 kişi var ve bu gelecekte Kral’ı zorlayabilir” ifadesini de kullandı.