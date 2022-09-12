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Kraliçe Elizabeth’in cenazesi İskoçya’nın başkenti Edinburgh’a götürüldü

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İskoçya’nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi’nde hayatını kaybeden Birleşik Krallık Kraliçesi 2. Elizabeth’in cenazesi, başkent Edinburgh’taki Holyroodhouse Sarayı’na götürüldü.
Kraliçe Elizabeth’in cenazesi İskoçya’nın başkenti Edinburgh’a götürüldü

Kraliçe 2. Elizabeth’in cenazesi, TSİ 12.00’de yaşamını yitirdiği İskoçya’daki Balmoral Kalesi’nden alınarak, kızı Prenses Anne’in de katıldığı kortej eşliğinde Edinburgh’a doğru yola çıktı.

Kraliçe’nin tabutunu görmek isteyen halk, Edinburgh’ta cenaze aracının geçeceği güzergaha akın etti.

96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe’nin tabutu, yaklaşık altı buçuk saat süren yolculuğun ardından TSİ 18.20’de Kraliyet ailesinin İskoçya’daki resmi konutlarından Holyroodhouse Sarayı’na götürüldü.

19 Eylül’de cenaze töreni düzenlenecek

Gece boyunca sarayın taht odasında tutulacak tabutun üzerine konan çelenkte, Balmoral’dan yıldız çiçeği, ıItırşahi, alev çiçeği, heather çiçeği ve çam ağacı dalları dikkati çekti.

Kraliçe’nin tabutu saraya alınırken, çocuklarından Prenses Anne, Prens Andrew ve Prens Edward tören alanında yer aldı.

Kraliçe’nin cenazesi 13 Eylül’de Londra’ya götürülecek ve 19 Eylül’de Westminster Abbey Kilisesi’nde cenaze töreni düzenlenecek.

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