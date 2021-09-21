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Kraliyet ailesinin 11. varisi doğdu: Prenses Beatrice anne oldu

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2020 yılında iş insanı Edoardo Alessandro Mapelli Mozzi ile evlenen Prenses Beatrice’den İngiliz kamuoyunu sevindiren bir haber geldi.
Kraliyet ailesinin 11. varisi doğdu: Prenses Beatrice anne oldu

2020 yılında iş insanı Edoardo Alessandro Mapelli Mozzi ile evlenen Prenses Beatrice’den İngiliz kamuoyunu sevindiren bir haber geldi.

33 yaşındaki Prenses Beatrice anne oldu. Başkent Londra’daki Chelsea ve Westminster Hastanesi’nde bir kız bebek dünyaya getiren Prenses Beatrice’in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada, “Prenses Beatrice ve Bay Edoardo Mapelli Mozzi, kızlarının 18 Eylül 2021 saat 23.42’de dünyaya geldiğini duyurmaktan büyük mutluluk duyuyor. Bebek 2.7 kilogram olarak doğdu” ifadeleri kullanıldı.

Prenses Beatrice’in kızı, İngiltere’de taht sırasında 11. sırada yer alacak. Mozzi’nin, eski nişanlısı Dara Huang’la olan birlikteliğinden bir oğlu bulunuyor.

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