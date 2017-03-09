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KSTU akademik programlarına YÖK onayını aldı

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KSTU akademik programlarına YÖK onayını aldı
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nin programları Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından YÖKSİS veri tabanına alındı.

Konu ile ilgili YÖK tarafından gönderilen yazıda, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki bölüm ve programlarının YÖKSİS veri tabanına girişine izin verilmesine ilişkin talebinin uygun görüldüğü bildirildi.

Söz konusu kararla, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nin ilgili programları 2017 Öğrenci Seçme Yerleştirme Sınavı (ÖSYS) tercih kataloğunda yer alarak, Türkiye Cumhuriyeti’nden öğrenci kabulüne başlayacak.

KKTC YERLEŞTİRME VE BURS SINAVI 22-24 HAZİRAN’DA

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KSTU Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, KKTC uyruklu ve liseyi KKTC’ de tamamlayan TC vatandaşı öğrenciler için üniversitenin yerleştirme ve burs sınavının 22 ve 24 Haziran tarihlerinde Perşembe ve Cumartesi günü gerçekleştirileceği duyuruldu.

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