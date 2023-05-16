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KTÖS ile KTOEÖS yarın Lefkoşa merkez okulları ve AÖA’da greve gidecek

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KTÖS ile KTOEÖS'ten yapılan ortak açıklamada, eylem ve grevin yarın da devam edeceği bildirildi.
KTÖS ile KTOEÖS yarın Lefkoşa merkez okulları ve AÖA’da greve gidecek

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS) grev ve eylemi yarın da devam edecek.  

Sendikalardan yapılan ortak açıklamada, “Sürdürdüğümüz mücadelede yarın İlköğretim, ortaöğretim ve mesleki tekniğe bağlı tüm Lefkoşa merkez okulları ve Atatürk Öğretmen Akademisi saat 08.00-13.00 arası grev ve eylemde olacaktır. Bu bağlamda Saat 10.00’da Elçiliğe ve Başbakanlığa siyah çelenk konulacaktır” denildi.  

Hükümet ile Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun tutum ve tavırlarında değişiklik olmadığı ifade edilen açıklamada, şöyle devam edildi: 

“Almış oldukları talimatlarla saldırılarını devam ettirdiklerini gördük. Okullarda ve eğitimde devam eden bu kadar sorun varken öğretmene saldıran ve kaosa oynayan anlayışın niyetini algıladık. 
Eylem sonrası konuyu değerlendiren yönetim kurulumuz, öğretmenden aldığı güçle öğretmene, öğretmenin yasal haklarına ve sendikalarına karşı saldırılara direnmeye devam etme kararı almıştır."  

Öte yandan, Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, tartışmalı “Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı oy çokluğuyla onaylayarak, Genel Kurul’a sevk etmişti. 

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