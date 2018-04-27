KTÖS’ten ilkokullararası satranç şöleni

KTÖS’ün yapacağı şölen yarın saat 10.00’da KTÖS Lefkoşa Lokali’nde yapılacak. 6 -11 yaş grubuna yönelik şölende takımlar 4 kişiden oluşacak. İsteyen takımlar 1 yedek öğrenci getirebilecek.
Sendika, konuyla ilgili açıklamasında, satrancın eğitim sistemi içerisindeki yerinin güçlendirilmesi adına, öğretmenler ile öğrencilerin aynı takımda yer alacağı bir satranç etkinliği düzenlemesine katkı koymaktan onur duyduklarına vurgu yaptı.
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