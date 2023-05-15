Kucağında 3 yaşında oğlunu da taşıyan babaya yaya geçidinde araba çarptı!

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre, bugün 09.30'da Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi'nde bir kaza meydana geldi.
52 yaşındaki İbrahim İnanlar yönetimindeki GY 596 plakalı araçla kuzey istikametine seyrettiği sırada caddedeki yaya geçidine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu yaya geçidinde yolu karşıdan karşıya, kucağındaki oğlu 3 yaşındaki Salih Sal ile birlikte geçmeye çalışan yaya 49 yaşındaki Hakan Sal'a çaptı.
Kazada yaralanan yaya Hakan Sal ile ve oğlu Salih Sal'ın tedavilerinin Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde devam ettiği, araç sürücüsü İbrahim İnanlar'ın ise tutuklandığı kaydedildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.