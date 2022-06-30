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Küçük torunuyla bir araya gelen Prens Charles’tan şaşırtan tepki

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İngiltere Prensi Charles'ın Prens Harry ve Meghan Markle'dan olan torunu Lilibet'i ilk kez görmesi duygusal anlara sebep oldu.
Küçük torunuyla bir araya gelen Prens Charles’tan şaşırtan tepki

73 yaşındaki Prens Charles, 2020 yılında İngiltere Kraliyet Ailesi’nden ayrılan oğlu Prens Harry ve gelini Meghan Markle’la Platin Jübile kutlamaları sırasında bir araya geldi.

Kraliyete yakın bir kaynak, Prens Charles’ın torunu Lilibet’i ilk kez gördüğü için son derece duygusal anların yaşandığını, diğer torunu Archie’yi tekrar gördüğü için de çok mutlu olduğunu belirtti.

Lilibet…

2020’de İngiltere’deki resmi görevlerini bırakarak ABD’ye yerleşen Prens Harry, Charles ile sorunlu bir ilişki yaşadığını, hayal kırıklığına uğradığını ve bir aşamada babasının telefonlarını cevaplamayı bıraktığını anlatmıştı.

Prens Charles’ın, doğacak çocuk hakkında, Meghan’ın ten renginden ötürü ırkçı yorumlar yaptığı da söylentiler arasındaydı.

Prens Harry, Meghan Markle…

Ancak ayrı geçirdikleri süre, aileyi mutsuz etmiş olacak ki, kraliyete yakın kaynaklar, bir araya geldiklerinde Prens Charles’ın oldukça mutlu olduğunu belirttiler.

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