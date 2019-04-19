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Kudret Özersay’ın Ankara ziyareti Rum basınında

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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın Ankara’da TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesi Rum basınında da yer aldı.
Kudret Özersay’ın Ankara ziyareti Rum basınında

Fileleftheros gazetesi “Özersay ile İstişareler –Çavuşoğlu ile Kıbrıs sorunundaki gelişmeleri görüşmek için Ankara’da” başlıklı haberinde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile

TC Dışişleri Bakanlığı’nda gerçekleştirdiği görüşmeye yer verdi.
Haravgi gazetesi ise ilgili haberi “Çavuşoğlu ve Özersay Kıbrıs Sorunundaki Durumu Değerlendirdi” başlığıyla aktardı.

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