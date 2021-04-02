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Kuir Kıbrıs Derneği, “Sosyal Hizmet Uzmanlarına Yönelik LGBTİ+ Farkındalık Eğitimi’ni” çevrimiçi olarak Gerçekleştirdi.

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Kuir Kıbrıs Derneği, ILGA-Avrupa tarafından finanse edilen “Birlikte Daha Güçlü” projesi kapsamında “Sosyal Hizmet Uzmanlarına Yönelik LGBTİ+ Farkındalık Eğitimini” çevrimiçi olarak gerçekleştirdi.
Kuir Kıbrıs Derneği, “Sosyal Hizmet Uzmanlarına Yönelik LGBTİ+ Farkındalık Eğitimi’ni” çevrimiçi olarak Gerçekleştirdi.

Sosyal Hizmet Uzmanlarına yönelik düzenlenen lezbiyen, gey, biseksüel, trans interseks ve artı (LGBTİ+) farkındalık eğitimi, Kuir Kıbrıs Aktivisti-Psikolog Doğukan Gümüşatam, SPoD Sosyal Hizmet Birimi Sorumlusu Yunus Kara ve Kuir Kıbrıs Derneği Sosyal Hizmet Uzmanı Güney Tosun tarafından verildi.

Üç oturumdan oluşan eğitim sosyal hizmetler dairesi çalışanlarının ve sivil toplum örgütlerinde sosyal hizmet çalışmaları yürütenlerin aktif katılımı ile gerçekleşti. Eğitim, LGBTİ+ Temel Kavramlar, LGBTİ+ Kapsayıcı Sosyal Hizmet Uygulamaları ve Kıbrıs’ta LGBTİ+ Odaklı Sosyal Hizmet Saha Deneyimleri başlıklarıyla ele alındı. Bununla birlikte sosyal hizmet çalışmalarında cinsel yönelim ve/veya cinsiyet kimliği temelli kapsayıcılık için pratik olarak neler yapılabileceği de vurgulandı.

LGBTİ+ haklarının insan hakları olduğununum altı çizilen eğitimde Kuir Kıbrıs Derneği’nin uzun yıllardır yürüttüğü Dayanışma Hattı’na gelen cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine ilişkin sorular, eğitim, çalışma hayatı, aile, barınma, sağlık, açılma, cinsel sağlık, askerlik gibi alanlarda yaşanan  sıkıntılar da tartışıldı.

Birlikte Daha Güçlü Projesi koordinatörü Ömür Ray ayrımcılığa uğrayan ve sosyal hizmetlere erişmek isteyen tüm LGBTİ+’ların Dayanışma hattına haftanın 7 günü 10:00-22:00 saatlerinde mesaj veya telefon araması yoluyla, +90 (542) 858 58 47 numarasından ulaşabileceğini hatırlattı.

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