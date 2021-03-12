  • BIST 1.555
  • Altın 416,539
  • Dolar 7,6100
  • Euro 9,0646
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAToplam 7429 test yapıldı, 15'i yerel 23 pozitif vakaya rastlandı, 29 kişi taburcu edildi

Kuir Kıbrıs Derneği:Eşcinsel Aşkın “Erdoğan Sevdasına” Kullanılmasına Karşı Çıkıyoruz!

»
Kuir Kıbrıs Derneği bir açıklama yayınladı
Kuir Kıbrıs Derneği:Eşcinsel Aşkın “Erdoğan Sevdasına” Kullanılmasına Karşı Çıkıyoruz!

Kuir Kıbrıs Derneği bir açıklama yayınladı:

“Love Erdoğan” adlı billboardların daha önce yürüttüğümüz “Kamil abi, ben lezbiyenim” ve “Mediha deyze, ben geyim” billboardlarına yapılan saldırılar ile meşru kılınmasına karşı çıkıyoruz.

Kuir Kıbrıs Derneği olarak 2007 yılından beridir lezbiyen, gey, biseksüel, trans, insterseks ve artıların (LGBTİ+) cinsiyet ifadesi, cinsel yönelimi ve cinsiyet kimliklerinden dolayı  ayrımcılıklara maruz kalmaması ve temel insan hak ve özgürlüklerine eşit bir şekilde  erişimi için mücadele etmekteyiz. Geçmişten günümüze hak temelli mücadele ederek; önce toplumdaki varlığımızı hatırlatmak, sonra da var olan ayrımcılığı ortadan kaldırmayı hedeflemekteyiz.  

Farkındalık ve varoluşumuzu daha görünür kılmak amacıyla 2016 yılında “Kamil abi, ben lezbiyenim” ve “Mediha deyze, ben geyim” yazılı billboarlarımız, Kıbrıs’ın kuzeyinde çeşitli şehirlerde yer almıştı. Hemen ardından da birçok yerde bu billboardlar hem yırtılmış hem de cinsiyetçi karalamalar ile zarara uğratılmıştı. Bu billboardların zarar görmesine ve nefret söylemi içerecek şekilde müdahalelerin yapılmasına rağmen polis işlem yapmamış, suçlular üstünden 5 yıl  geçmesine rağmen bulunmamıştır. Günümüze geldiğimizde ise, “Love Erdoğan” yazılı billboardları karalayanları bulmak için aynı günden polis seferber olmuştur. Ayrıca birçok insan da “Love Erdoğan” billboardlarını savunmak için daha önce yürüttüğümüz billboard kampanyası örnek vermektedir. Bu örnek ve kıyaslamalara yönelik bir kez daha “nefret söylemi” ve “ifade özgürlüğü” arasındaki en önemli farkı hatırlatmak istiyoruz: LGBTİ+’lar, toplumda ayrımcılığa uğramakta ve en temel insan hakları ihlal edilmesinden dolayısıyla da kırılgan grup olarak adlandırılmaktadır. Kırılgan gruplara yönelik ayrımcı ve ötekileştirici söylemler “Nefret Söylemi” olarak adlandırılıp, ceza yasamıza göre cezai yaptırımının olduğunu bir kez daha hatırlatıp,   Erdoğan gibi siyasi figürlere yapılan eleştiriler, “İfade Özgürlüğü” kapsamına girdiğini vurgulamak isteriz. 

Son olarak,“Love Wins” ve “Love is Love” sloganları ile yıllarca aşkın özgürlüğünü savunan LGBTİ+’lara yönelik “LGBT yok böyle bir şey” diyen Erdoğan’a “LGBTİ+, var böyle bir şey” ve “Nefrete inat, yaşasın AŞK” demek istiyoruz.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kuir Kıbrıs Derneği, Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlarla ilgili Bilgilendirici Kitapçığı artık 'çevrimiçi' yayında19 Şubat 2021 Cuma 09:23
  • Kuir Kıbrıs Derneği, Dayanışma Hattı ile ilgili Bilgilendirici Kitapçığı 'çevrimiçi' yayınlandı17 Şubat 2021 Çarşamba 09:03
  • Kuir Kıbrıs Derneği 2021’in ilk Stajyerini Arıyor01 Şubat 2021 Pazartesi 13:18
  • Twitter'dan Süleyman Soylu'nun LGBTİ+'ları hedef alan tweet'ine engel30 Ocak 2021 Cumartesi 21:42
  • Kuir Kıbrıs Derneği, Seks İşçiliği Üzerine Kapasite Geliştirme Eğitimini Gerçekleştirdi21 Aralık 2020 Pazartesi 13:04
  • 'Eşcinsellik tedavisi' adı altında aylarca elektrik şokuna maruz kalan adam özür bekliyor17 Aralık 2020 Perşembe 21:45
  • Eşcinsel evliliğin yasaklanmasının mimarı olan siyasetçi eşcinsel seks partisinde yakalandı!02 Aralık 2020 Çarşamba 09:39
  • Kuir Kıbrıs Derneği Çevrimiçi Kuir Çeşitlilik Konferansı Düzenledi01 Aralık 2020 Salı 14:13
  • Kuir Kıbrıs Derneği: "AİDS bir eşcinsel hastalığı değildir"01 Aralık 2020 Salı 09:12
  • Münür Rahvancıoğlu’nun “Akıntıya Karşı Yazılar - Postmodern Açmazlara Devrimci Yanıtlar” Kitabı Çıktı24 Kasım 2020 Salı 16:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti