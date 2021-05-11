Kültür Dairesi Basdelli isimli masal kitabını yayınladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi çocuklar için “Basdelli” isimli masal kitabı yayınladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, Kıbrıs’ın en çok bilinen halk masalı “Basdelli”yi ilkokul çocuklarına armağan etmek amacıyla yayınladı. Ayten Özgener’in naklettiği Araştırmacı – Yazar Nurperi Özgener’in derlediği, Ressam - Yazar Kemal Behcet Caymaz’ın resimlediği ve düzeltisini Erdinç Akgür’ün yaptığı masal kitabını arzu eden çocuklar Kültür Dairesi’nden ücretsiz olarak alabilecekler.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat’ın editörlüğünde ve sunuş yazısıyla okuyucuya sunulan Basdelli “Kıbrıs Meselleri Derlemeler 1” başlığıyla yayınlandı. Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat sunuş yazısında da ifade ettiği üzere konuyla ilgili açıklamasında “Kültür Dairesi olarak, çok önemli gördüğümüz bu ve benzeri değerleri topluma ve geleceğe aktarma misyonu çerçevesinde, Kıbrıs Türk masallarını derleme, yayınlama ve bir kaynak oluşturma ile ilgili çalışmaları sürdüreceğimizin bilinmesini isterim” dedi.