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Kültür Dairesi Müdürü Zaimağaoğlu Zeytinlik / Templos Koruma İnisiyatifi heyetini kabul etti

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Kültür Dairesi Müdürü Zaimağaoğlu Zeytinlik / Templos Koruma İnisiyatifi heyetini kabul etti
Kültür Dairesi Müdürü Zaimağaoğlu Zeytinlik / Templos Koruma İnisiyatifi heyetini kabul etti

Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, Zeytinlik / Templos Koruma İnisiyatifi Başkanı Kenan Denizkan ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Zaimağaoğlu kabulde inisiyatifin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

 

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu inisiyatifin ülke kültür ve sanatını kayıt altına almak amacıyla yaptığı çalışmaları yakından takip ettiğini ve Kültür Dairesi’nin bu çalışmaları destekleyeceğini söyledi.

 

Zaimağaoğlu, Kültür Dairesi’nin müze ve kütüphanenin hayata geçirilmesi için imkanları çerçevesinde her türlü destek ve yönlendirmeyi yapmaya hazır olduğunu da vurguladı.

 

Daire'nin açıklamasına göre, Zeytinlik / Templos Koruma İnisiyatifi Başkanı Kenan Denizkan da Zeytinlik Köyü’nü, çevresini, doğasını, tarihini ve anıt ağaçlarını korumak, bu konuda bir kültür yaratılması amacıyla çalışmalar yürüttüklerini; Taş Park içine müze ve kütüphane açmak için girişimde bulunduklarını ve bunun için Kültür Dairesi’nin yönlendirmeleri ve desteklerine ihtiyaç duyduklarını söyledi.

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