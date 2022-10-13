Kültür Dairesi, ülkenin kültür sanatında iz bırakan, topluma mal olmuş sanatçıların heykellerini yaptıracak

Kültür Dairesi, ülkenin kültür sanatında iz bırakan, topluma mal olmuş sanatçıların heykellerini yaptırarak, onları görünür kılmak ve unutturmamak amacıyla, Lefkoşa’da ülkenin ilk kültür sanat merkezi olan Atatürk Kültür Merkezi’nin bahçesinde kalıcı olarak sergilemek için girişim başlattı.

Daireden yapılan açıklamada, ilk heykelin, Kıbrıs Türk halkının diline pelesenk olmuş şarkıları ile tüm yürekleri Kıbrıs sevgisiyle kuşatan besteci, söz yazarı ve eczacı Kamran Aziz’in heykeli olacağı bildirildi.

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu’nun inisiyatifi ile Heykeltraş Ekin Erman’ın hazırladığı heykel maketi, bugün Kültür Dairesi personeline tanıtıldı. Besteci, söz yazarı ve eczacı Kamran Aziz’in akordeonu ile birlikte tasarlanan heykel, heykeltraşı Ekin Erman tarafından “Kalbimdeki Işık” olarak belirlendi.

Zaimağaoğlu, Kamran Aziz’in yüreğinden taşan memleket, sanat ve insan sevgisini, mütevazi ve müşfik duruşunu yansıtan Heykeltraş Ekin Erman’ı tebrik ederek, özenli çalışması için teşekkür etti.

Erman da çalışma aşamasında Kamran Aziz hakkında çekilmiş belgeselleri izlediğini, birçok fotoğrafını incelediğini ve canlı bir modelle çalıştığını anlatarak, bu vesileyle çok daha yakından tanıdığı Sanatçı Kamran Aziz’e saygı ve sevgi duyarak bu duygularını eserine yansıtmaya çalıştığını ifade etti.

Ekin Erman’ın Kültür Dairesi’ne hediye ettiği heykel maketi, Atatürk Kültür Merkezi Kütüphanesi’nde okur ve sanatseverlerin izlenimine sunuldu.