Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği'ne 2.erteleme

İskele Belediyesi’nin bu yıl 4.’sünü düzenleyeceği Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği, bir kez daha kötü hava koşullarına takıldı. İskele Belediye Meclisi oybirliği ile Meteoroloji Dairesi’nden alınan bilgi doğrultusunda etkinliği ileri bir tarihe ertelendi

KÜLTÜRLERİN KAYNAŞMASI ETKİNLİĞİ İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ

İskele Belediyesi’nin bu yıl 4.’sünü düzenleyeceği Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği, bir kez daha kötü hava koşullarına takıldı. İskele Belediye Meclisi oybirliği ile Meteoroloji Dairesi’nden alınan bilgi doğrultusunda etkinliği ileri bir tarihe erteleme kararı aldı.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılan durum değerlendirmesi raporunu göz önünde bulundurarak erteleme kararı aldıklarını söyleyen İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, hava tahmin raporunda 21 Nisan Pazar günü, sağanak yağmur ve fırtına beklendiğini ifade etti.

SADIKOĞLU: “ETKİNLİĞİMİZİ HALKIMIZI DÜŞÜNEREK ERTELİYORUZ”

Meteorolojik verileri göz önünde bulundurarak erteleme kararı aldıklarını belirten Sadıkoğlu açıklamasında şunlara yer verdi: " Meteoroloji Dairesi ile yapılan son görüşmemize göre 20 ve 21 Nisan tarihlerinde ülke genelinde sağanak yağmur geçişleri, şiddetli fırtına ve yüksek kesimlere karla karışık yağmur beklenmektedir. Bizler de bu uyarıyı göz önünde bulundurarak Belediye Meclisimiz ile yaptığımız toplantı neticesinde, 7’den 77’ye çok sayıda insanımızın o gün mağdur olmasını istemediğimiz için etkinliğimizi erteleme kararı aldık” dedi.

YENİ TARİH AÇIKLANACAK

İskele Belediye Meclisi’nin oybirliği ile aldığı erteleme kararının ardından 4. Kültürlerin Kaynaşması Etkinliğinin ne zaman olacağı ileriki günlerde belli olacak. Yeni tarih, İskele Belediyesi’nin resmi facebook hesabından paylaşılacak