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Kuşlar Arasında Cinsel Yolla Bulaşan Hastalık Salgını: İnsanlara Da Geçiyor Uyarısı

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Avustralya'da kuşlar arasında cinsel yolla bulaşan 'klamidya' salgını yaşanıyor. Uzmanlar, bu hastalığın insanlara da geçtiğini ve grip gibi semptomlara neden olduğunu vurguladı.
Kuşlar Arasında Cinsel Yolla Bulaşan Hastalık Salgını: İnsanlara Da Geçiyor Uyarısı

Avustralya’da kuşlar arasında sadece cinsel yolla bulaşan ‘klamidya’ hastalığı salgını başladı. Hasta kuşların sayısının artmasıyla bilim insanları, hastalığın insanlara bulaşmasından endişe ettiklerini duyurdu.

Hayvan hastaneleri ve veterinerler kuşlarla dolup taşarken, tedavi altındaki kuşların yaklaşık üçte birine ‘klamidya’ teşhisi kondu.

Uzmanlar, hastalığın kuşlarda bulaşma hızının insanlarda enfeksiyonlara yol açarak, onlarla yakın temasta bulunanlarda grip benzeri semptomlara neden olabileceğinden endişe duyduklarını açıkladı.

KUŞLARIN ÜÇTE BİRİ HASTA

Avustralya, Queensland’deki Sunshine Coast Üniversitesi’ndeki Martina Jelocnik’in ekibi, hastalığı araştırırken, bir vahşi yaşam hastanesinde 107 farklı türden 564 kuşu test etti.

Kuşların yüzde 29’unun, bilim için tamamen yeni olan üç varyantı da dahil olmak üzere çeşitli klamidya türlerine yakalandıkları belirlendi.

New Scientist dergisindeki habere göre, Avustralya’da kuştan insana bulaşan enfeksiyona ilişkin endişe verici raporlar gelmeye başladı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 

Victoria, Bright kasabasında, 16 kişinin, bahçede çalışırken, kuş pisliklerine maruz kalarak bakteri kaptığı belirlendi. 16 kişiden birinin ölümüyle sonuçlanan olayda, güney Avustralya’da bir müze çalışanının, papağandan klamidya kaptıktan sonra zatüree olarak hayatını kaybettiği açıklandı.

Araştırma ekibinden Dr. Jelocnik, yeni keşfedilen üç klamidya türünün insanları enfekte edip edemeyeceğinin ve eğer öyleyse semptomlarının neler olabileceğinin şu anda belirsiz olduğunu kabul etti.

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