 Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu Genel Kurulu yapıldı

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu’nda Aşkın Burcu’nun vefatının ardından alınan karar sonrasında olağan genel kurul yapıldı. Asbaşkan Levent Erboy’un başkanlık görevini yürüttüğü Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonunda olağan genel kurulu Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde yapıldı.

Divan Oluşum

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu 7. Olağan genel kurul açılışı ve genel yoklamanın ardından divan başkanlığına Niyazi Demirel ve Orçun Altur’dan oluştu. Genel kurulda Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şehitlerimiz ve vefat eden kurucu başkan Aşkın Burcu için saygı duruşu yapıldı.

Kurulların Onayı

7. Olağan genel kurulda faaliyet ve mali raporların okunarak onaya sunularak onaylanmasının ardından başkanlık seçimi için tek aday olan Levent Erboy yeni dönemde Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyon başkanlığına seçildi. Yönetim kurulu, Disiplin kurulu, Denetim kurulu, Ceza kurulunun sunumu ve onaylanmasının ardından dilek ve temenniler olağan genel kurul tamamlandı.

Başkan Levent Erboy

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu’nda Aşkın Burcu’nun vefatının ardından bu görevi yürütmekte olan Asbaşkan Levent Erboy, Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu 7. Olağan genel kuruluda başkan adaylığı için tüzük gereği 48 saat öncesinde müracaat eden tek aday olunca üyelerin onayı ile yeni dönemin başkan oldu.

Mirasa Sahip Çıkacağız

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyon 7. Olağan genel kurulda başkanlığa seçilen Levent Erboy yaptığı konuşmada öncelikle merhum başkan Aşkın Burcu’nun Bilardo Federasyonu’nu zirveye çıkardığını ve onun mirasına layık olmaya çalışacağını söyleyerek genel kurula katılanlara teşekkür etti. Başkan Levent Erboy, yeni dönemde bilardo sporunun uluslararası nitelikteki en önemli organizasyonlarından Avrupa Erkekler, Kadınlar ve Tekerlekli Sandalyeliler Bilardo Şampiyonası’nın 2014 yılında olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılması için çalışmalara başlanacağını belirtti.

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu görev dağılımı.

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyon Başkanı Levent Erboy.

Yönetim kurulu: Asbaşkan Togay Tantura, Genel Sekreter Hasan Gürses, Veznedar Hasan Bozkan, Dış İlişkiler Sorumlusu Zafer Burcu, Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Şaziye Borankan, Spor Direktörü Eşref Şimşek, Eğitim ve Altyapı Sorumlusu Mehmet Şanlısoy, Teknik İşler Sorumlusu Metehan Şimşek.

Denetleme Kurulu: Mehmet Temel, Hakan Doğahan yedek üye Saffet Nadiri.

Disiplin ve Ceza Kurulu: Mücahit Çelikağ, Kaya Muhtaroğlu.