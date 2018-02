KYOFF Şampiyonları kupalarını aldı

Kyrenia Off Road Derneği (KYOFF), geride kalan sezonun ardından dereceye giren sporcularına, düzenlediği gece ile kupalarını takdim etti

2017 sezonunun tamamlanmasının ardından dereceye girenlere kupalarının verildiği şampiyonlar balosu, geçtiğimiz Cuma akşamı yapıldı. “Cyprus Off Road Attack 2017”, “24 Hours Off Road Challenge 2017” ve “Afrodisia 2017” gibi marka yarışlardan oluşan KYOFF 2017 Off Road Şampiyonası’nın tamamlanmasının ardından, Ralli ve Raid kategorilerinde şampiyonlar belirlenmişti. Ralli kategorisinde; pilotlarda Niyazi Bedel, co-pilotlarda ise Doğu Gürsesler mutlu sona ulaşmayı başarırken, Raid kategorisinde Gökhan Onurlu-Ramadan Kıral ikilisi şampiyonluğa ulaşmıştı.

Girne-Çatalköy’de bulunan Hurma Restaurant’ta yapılan baloda genel klasmanlarının yanı sıra sınıflarda da ilk üçe girenlere kupaları takdim edildi. Gecede ayrıca sponsorlara da teşekkür plaketleri verildi.