  • BIST 115.457
  • Altın 161,571
  • Dolar 3,7773
  • Euro 4,6530
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAAnastasiadis Akıncı’dan görüşme talep edecek

KYOFF Şampiyonları kupalarını aldı

» »
KYOFF Şampiyonları kupalarını aldı
Kyrenia Off Road Derneği (KYOFF), geride kalan sezonun ardından dereceye giren sporcularına, düzenlediği gece ile kupalarını takdim etti

 

2017 sezonunun tamamlanmasının ardından dereceye girenlere kupalarının verildiği şampiyonlar balosu, geçtiğimiz Cuma akşamı yapıldı. “Cyprus Off Road Attack 2017”, “24 Hours Off Road Challenge 2017” ve “Afrodisia 2017” gibi marka yarışlardan oluşan KYOFF 2017 Off Road Şampiyonası’nın tamamlanmasının ardından, Ralli ve Raid kategorilerinde şampiyonlar belirlenmişti. Ralli kategorisinde; pilotlarda Niyazi Bedel, co-pilotlarda ise Doğu Gürsesler mutlu sona ulaşmayı başarırken, Raid kategorisinde Gökhan Onurlu-Ramadan Kıral ikilisi şampiyonluğa ulaşmıştı.

Girne-Çatalköy’de bulunan Hurma Restaurant’ta yapılan baloda genel klasmanlarının yanı sıra sınıflarda da ilk üçe girenlere kupaları takdim edildi. Gecede ayrıca sponsorlara da teşekkür plaketleri verildi.

agvbtgbv.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • LTB’den Ali Kani Kanol ve Salih Ruso anısına santranç turnuvası15 Ocak 2018 Pazartesi 15:46
  • KKTC Okçuluları Türkiye’de yarıştı19 Aralık 2017 Salı 18:27
  • Ares yüzücüsü Paşa Türkiye’de19 Aralık 2017 Salı 18:26
  • Girne temalı 2018 Girne Satranç Turnuvası'nın ikinci turu yapıldı11 Aralık 2017 Pazartesi 12:36
  • 4’ncü Uluslararası Açık Deniz Yüzme Yarışması Pazar günü28 Kasım 2017 Salı 13:48
  • “Jeep Renegade Off Road Yarışı” bu Pazar…23 Kasım 2017 Perşembe 13:42
  • Oklar 34. yıl için atıldı17 Kasım 2017 Cuma 15:47
  • Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi başladı12 Kasım 2017 Pazar 16:14
  • Bulutoğluları-Öneral ikilisi kazandı, Denktaş-Savarona ikilisi şampiyon!25 Eylül 2017 Pazartesi 09:25
  • Bulutoğluları-Öneral ikilisi liderliğe yükseldi23 Eylül 2017 Cumartesi 22:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti