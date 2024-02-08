"Lapta'da Meyhane Soygunu: Tablet Bilgisayar Çalındı, Zanlı Tutuklandı

Lapta'da Meyhane Soygunu: Tablet Hırsızlığı Şüphelisi Tutuklandı

06 Şubat 2024 tarihinde, sabah saat 11:00 sıralarında Lapta'da faaliyet gösteren bir meyhanede yaşanan olay, bina açma, hırsızlık, kasti hasar ve mülke tecavüz suçlamalarını içermektedir. Meyhanenin giriş kapısındaki asma kilit kasten kırılıp hasara uğratıldıktan sonra, kapı açılarak içeriye girildi ve bina içerisinde muhafaza edilen değerli bir tablet bilgisayar çalındı.

Olayın hemen ardından polis ekipleri, meydana gelen soygunu araştırmak üzere harekete geçti. Yürütülen ileri soruşturmada, olayın şüphelisi olarak görülen H.G. (E-37) isimli şahıs tespit edilerek gözaltına alındı ve adli makamlara sevk edildi.