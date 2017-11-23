Laptop yasağının gerisindeki İsrail komando operasyonu

Trump'ın Lavrov ve Kislyak'a açıkladığı laptop yasağıyla ilgili İsrail istihbaratının içeriği medyaya yansıdı.

Vanity Fair'e konuşan iki kaynak, İsrail komandolarının Suriye'de yaptığı operasyonla IŞİD'cilerin laptopları bombaya dönüştürmeye çalıştığının saptandığını söyledi.

ABD'nin uçuşlarda laptop yasağı getirmesine yol açan istihbarat için İsrail'in Suriye'de operasyon yürüttüğü ortaya çıktı. ABD Başkanı Donald Trump'ın mayıs ayında Beyaz Saray'da ağırladığı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve dönemin Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak'a açıkladığı laptop yasağıyla ilgili İsrail istihbaratının içeriği sonunda medyaya yansıdı. Dün Vanity Fair'de yayımlanan haberde dergiye konuşan iki İsrailli istihbarat kaynağı, İsrail özel kuvvetlerinin Suriye'de yaptığı operasyon sonucunda IŞİD'cilerin laptopları bombaya dönüştürmeye çalıştığının saptandığını söyledi.

IŞİD ÜSSÜNE BÖCEK

Buna göre Trump'ın resmen başkanlığa başlamasından bir ay sonra, İsrail'in elit terörle mücadele birliği Sayeret Matkal komandoları Suriye'de bir kış gecesi operasyonu yaptı. 'Hayaletlerden oluşan gölge birlik' diye nitelenen komandolar, iki helikopterle alçaktan uçarak Suriye'nin derinliklerine daldı ve IŞİD'cilerin laptop çalışmaları yaptığı üssün birkaç km ötesine iniş yaptı. Üsle ilgili bilgiyi ya gruba sızmayı başaran gizli İsrail ajanı ya da IŞİD içinden muhbir olan içerdeki adamlarından almışlardı. Gizlenen ve Suriye ordusunun devriye aracı görüntüsüne sokulan iki cipe binen İsrail komandoları, üsse gitti. Kaynaklardan birine göre IŞİD'in toplantı odasını dinlemeyi sağlayan çok ufak bir mikrofon yerleştirdiler, diğerine göreyse IŞİD'cilerin konuşmalarını dinlemeyi sağlayacak şekilde yakındaki telefon hattını manipüle ettiler. Her şekilde böcek işini halledip helikopterlerine binerek geri döndüler.

GOLAN'DAN DİNLEDİLER

Ardından İsrail'in büyük kısmını işgal ettiği Suriye'nin Golan Tepeleri'ndeki üsse konuşlanan dinleme ekibi Birim 8200, IŞİD üssündeki dinlemelerden istihbarat çıkarmaya çalıştı. Ve sonunda bir militanı havaaalanı güvenliğinden geçecek şekilde laptopun nasıl bombaya dönüştürüleceğini anlatırken yakaladı.

İSRAİL ABD'Yİ UYARDI

Bunun üzerine İsrail'in ABD'yi uyarması, martta Amerikalı ve İngiliz yetkililerin belli Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden doğrudan uçuşlarda el bagajında büyük elektronik cihazlar taşınmasını yasaklamasıyla sonuçlandı. Mayısta Trump'ın medyadan sadece bir Rus haber ajansı fotomuhabirini aldığı görüşmede, yasağın gerisindeki istihbaratı Lavrov ve Kislyak ile paylaşması ise Amerikan istihbaratçılarının şimşeklerini çekti, İsrail'i alarma geçirdi.

'TEK SORUMLUSU TRUMP'

İsrail'in içerdeki adamın hayatının tehlikeye girdiği ve Rusya ile paylaşılan istihbaratın İran'ın eline geçebileceği iddiaları üzerine Trump attığı tweetlerde 'Rusya ile istihbarat paylaşarak hayatlar kurtardığını' savundu. Vanity Fair'e konuşan eski bir İsrailli komando ise muhbirin IŞİD tarafından öldürüldüğünden korktuklarını ve bunun tek sorumlusunun Trump olacağını dile getirdi. Komando, ''Başına her ne geldiyse, bir ABD Başkanı'nın hatası yüzünden çok büyük bedel ödedi'' dedi.