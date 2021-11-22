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Lastik tamiri yapan araca arkadan çarptı

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İskele boğaz yolunda dün akşam saatlerinde meydana gelen kaza korkuttu. 
Lastik tamiri yapan araca arkadan çarptı

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre  dün akşam saat 21:30 raddelerinde Gazimağusa – Karpaz anayolu 18-19 km.arasında Dokuz evler önünde Kalecik de sakin Berkan BAŞARIR (E-27) yönetimindeki FE 058 plaklı salon araç ile nefesinde % 356 mlg alkollü içi tesiri altında olduğu halde İskele istikametinden Boğaz istikametine doğru seyrederken dikkatsizliği ve ihmalkarlığı neticesinde gidişine göre yolun solunda önceden Çayırova da sakin Umut AKDENİZ (E-29) tarafından park edilen ve dörtlü ışıkları yanan HM 599 plakalı kamyonet aracın arka kısmına FE 058 plakalı salon aracın ön kısmı ile çarparak, çarpmaya müteakip HM 599 plakalı kamyonet araç ileriye doğru savrularak önünde lastiği patlamasından dolayı İskele de sakin İran uyruklu Amir SAVEH (E-32) tarafından park edilen SC 774 plaklı salon aracın arka kısmına HM 599 plaklı kamyonet aracın ön kısmı ile çarpması neticesinde yaralanma ve hasarla neticelenen bir trafik kazası meydana gelmiştir.

Kazadan dolayı FE 058 plaklı araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Suzan BAŞARIR(K-35) ve Ayşe BAŞARIR (Ç-2) kaza mahalline gelen İskele sağlık ocağına ait ambulans ile Gazimağusa Devlet hastanesine sevk edilerek acil serviste yapılan ilk tedavilerine müteakip taburcu olmuşlardır. FE 058 plaklı araç sürücüsü Berkan BAŞARIR tutuklanmıştır.

Soruşturma sürüyor

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