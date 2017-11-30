LAÜ Akademisyeni Ataman, 3 Aralık Engelliler Günü konusunda bilgiler aktardı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Özel Eğitim Öğretmenliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşegül Ataman, 3 Aralık Engelliler Günü hakkında açıklamalarda bulundu.

“Uluslararası Engelliler Günü’nün (International Day of Disabled Persons)”Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılından itibaren 3 Aralık olarak kabuledildiğini belirten Ataman, bu günde dünya çapında organizasyonların düzenlendiğini ve bu aktivitelerin genellikle ücretsiz olduğunu, gönüllülüğe dayandığını ifade etti.

Ataman: Farklı gelişen insanları anlayabilmek büyük bir öneme sahip

Ataman, Uluslararası Engelliler Günü’nün tüm dünyada engelli insanların sorunlarına dikkat çekmek ve onları daha iyi anlayabilmek amacı ile belirlenmiş bir gün olduğunu belirtti. Ataman, Uluslararası Engelliler Günü’nde, yetersizlikten etkilenmiş ya da başka deyişle farklı gelişen insanları anlayabilmenin büyük öneme sahip olduğunu belirterek,“Günlük hayatta karşılaştıkları sorunlar sadece onların değil, hepimizin sorunudur”dedi.

Engelliliğin önlenmesi konusundason yıllarda büyükyol kat edildiğini söyleyen Ataman, her yeni doğan bebeğe, yeni doğan işitme taraması, fenilketonüri, biyotidinaz ve hipotiroidi taraması, gelişimsel kalça çıkığı erken tanı ve tedavisi, hemoglobinopati taramaları yapıldığını dile getirdi. Ataman, Sağlık Bakanlığı kaynaklarına göre erken yaş taramalarının yaygınlaştırılması için hazırlıklar yapıldığını ve böylece doğumsal nedenlerle oluşabilecek zedelenmelerin önüne geçilebileceğini ifade etti. Ataman,engelliliğin önlenmesinde, engellilere karşı gerekli tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin sunulmasında, bireylerin engellilikle ilgili farkındalığının artırılmasında ve engellilerin kendi haklarının bilincine varmasında, sağlık sektöründen, eğitim sektörüne kadar pek çok sektörün işbirliği içinde olmasının önemini vurguladı.

Ataman, Türkiye’de 2005 yılında çıkarılan Engelliler Kanunu ile eğitim hizmetlerinden bakım hizmetlerine, istihdamdan ayrımcılığın önlenmesine kadar engellileri ilgilendiren pek çok konuda tarihi nitelikte adımlar atıldığını belirterek,2010 yılında yapılan anayasa değişikliği ile de bu reform sürecinin daha üst aşamaya taşındığını söyledi.

Engelli vatandaşlarımızı yılda bir gün hatırlamanın ve sonrasında unutmanın doğru bir yaklaşım olmadığını söyleyen Ataman, “Hepimizaynı geminin yolcularıyız. Birbirimizden farkımız yok.Toplum olmak için kendi dışımızdakiötekileri anlamamız gerekmektedir” dedi.