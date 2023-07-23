LAÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü “Mesleki ve Akademik Gelişim Atölyeleri - II” adı aldında atölyeler düzenledi 

Lefke Avrupa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü tarafından “Mesleki ve Akademik Gelişim Atölyeleri - II” kapsamında psikoloji öğrencilerinin ve diğer bölümlerden ilgili öğrencilerin mesleki ve akademik gelişimlerine katkı sağlaması amacıyla yedi farklı atölye düzenlendi. Bu atölyelerde, standart müfredat derslerinde yeterince detaylı bir şekilde ele alınması mümkün olamayan çeşitli konular ele alınarak öğrencilerin bu konularda daha derinlikli bilgi ve deneyim edinmesi hedeflendi.

Etkinliğin ilk gününde, öncelikle, Doç. Dr. Sultan Şehitoğlu Okumuşoğlu tarafından gerçekleştirilen “APA Formatını Doğru Kullanmak” başlıklı atölyede bilimsel makale yazımında kullanılan APA formatının uygulaması yapıldı. Ardından Öğr. Gör. Beliz Köroğlu tarafından gerçekleştirilen “Psiko-onkoloji” başlıklı atölyede kanser hastalarına yönelik psikolojik destek konusu ele alındı. Son olarak, Yrd. Doç. Dr. Cemaliye Direktör tarafından gerçekleştirilen “Çocukla Klinik Görüşme ve Değerlendirme” başlıklı atölyede çocuklarla çalışmayı isteyen psikolog adaylarına çocuklarla klinik görüşmenin nasıl yapılacağına dair hususlarla ilgili olarak bilgi ve deneyim aktarımı yapıldı.

Etkinliğin ikinci gününde ise öncelikle Yrd. Doç. Dr. Umut Şah tarafından gerçekleştirilen “Nitel Araştırma Yürütmek” başlıklı atölyede nitel bir araştırmanın nasıl yürütüleceğine dair bilgi ve deneyim aktarımı yapıldı. Ardından Prof. Dr. Zihniye Okray tarafından “Psikolojik İlk Yardım” atölyesi gerçekleştirildi. Yrd. Doç. Dr. Doğa Eroğlu-Şah tarafından yapılan “Beliren ve Genç Yetişkinlikte Güncel Meseleler” başlıklı atölyede öğrencilerin söz konusu gelişim dönemindeki bireyleri daha iyi anlamalarına imkân sağlayacak bilgi ve olguların etkileşimsel bir şekilde aktarımı gerçekleştirildi. Son olarak, Öğr. Gör. Dilem Öke tarafından gerçekleştirilen “Çocuklarla Çalışmak” başlıklı atölyede çocuklarla çalışmayı isteyen psikolog adaylarına bu alana özgü önemli hususlar ve beceriler ile ilgili bilgi ve deneyim aktarımı yapıldı.