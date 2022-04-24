LAÜ Mimarlık Fakültesi ‘tasarım yolculuğuna başlarken’ isimli tanışma etkinliği düzenlendi
Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mimarlık Fakültesi tarafından farklı tasarım bölümlerine
yeni gelen öğrencilerle ‘tasarım yolculuğuna başlarken’ isimli tanışma etkinliği düzenlendi.
Etkinlikte açılış konuşması yapan Dekan Prof. Dr. Lerzan Aras öğrencilere şu öğütleri verdi:
“Tasarım uzun bir yolculuktur. Bazen zor gibi görünse de keyiflidir. Her gün bir şeyler
öğrendiğinizi fark eder, baktığınızı alışık olduğunuzun dışında bir gözle görmeyi öğrenirsiniz.
Bu süreçte bizler sizinle birlikte bu yolculuğa çıkacağız. Bir ejderhanın sadece yumurta
olduğu dönemi düşünün. Siz şu an o noktada bu eğitime başlıyorsunuz. Öğrenecek, her geçen
gün gelişecek ve harika tasarımlar yapan tasarımcılar haline dönüşeceksiniz. Eğitiminiz
bittiğinde de aynı masallardaki ejderha gibi renkli, mükemmel, güçlü ve büyüleyici bir hale
geleceksiniz. Kendinize ve başaracaklarınıza inanın ve çalışmaktan, tasarım yapmaktan hiç
bir zaman vazgeçmeyin.”
Aras’ın konuşmasının ardından tüm fakülte üyeleri kendilerini tanıtarak öğrencilere eğitim
hayatlarında başarılar dilediler. Tanışma etkinliğinin sonunda tasarım eğitiminin en temel
parçası olan renkli çizim kalemleri ve eskiz defterinden oluşan setler öğrencilere hediye
edildi.
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