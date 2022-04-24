  • BIST 2.472,50
  • Altın 915.272
  • Dolar 14.7337
  • Euro 15.9092
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAYeni salgın endişesi: İngiltere'de ortaya çıkan "gizemli virüs" dünyaya yayılıyor

LAÜ Mimarlık Fakültesi ‘tasarım yolculuğuna başlarken’ isimli tanışma etkinliği düzenlendi

» »
LAÜ Mimarlık Fakültesi ‘tasarım yolculuğuna başlarken’ isimli tanışma etkinliği düzenlendi
LAÜ Mimarlık Fakültesi ‘tasarım yolculuğuna başlarken’ isimli tanışma etkinliği düzenlendi

LAÜ Mimarlık Fakültesi ‘tasarım yolculuğuna başlarken’ isimli tanışma etkinliği düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mimarlık Fakültesi tarafından farklı tasarım bölümlerine
yeni gelen öğrencilerle ‘tasarım yolculuğuna başlarken’ isimli tanışma etkinliği düzenlendi.
Etkinlikte açılış konuşması yapan Dekan Prof. Dr. Lerzan Aras öğrencilere şu öğütleri verdi:
“Tasarım uzun bir yolculuktur. Bazen zor gibi görünse de keyiflidir. Her gün bir şeyler
öğrendiğinizi fark eder, baktığınızı alışık olduğunuzun dışında bir gözle görmeyi öğrenirsiniz.
Bu süreçte bizler sizinle birlikte bu yolculuğa çıkacağız. Bir ejderhanın sadece yumurta
olduğu dönemi düşünün. Siz şu an o noktada bu eğitime başlıyorsunuz. Öğrenecek, her geçen
gün gelişecek ve harika tasarımlar yapan tasarımcılar haline dönüşeceksiniz. Eğitiminiz
bittiğinde de aynı masallardaki ejderha gibi renkli, mükemmel, güçlü ve büyüleyici bir hale
geleceksiniz. Kendinize ve başaracaklarınıza inanın ve çalışmaktan, tasarım yapmaktan hiç
bir zaman vazgeçmeyin.”

jz5c3021.jpg
Aras’ın konuşmasının ardından tüm fakülte üyeleri kendilerini tanıtarak öğrencilere eğitim
hayatlarında başarılar dilediler. Tanışma etkinliğinin sonunda tasarım eğitiminin en temel
parçası olan renkli çizim kalemleri ve eskiz defterinden oluşan setler öğrencilere hediye
edildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LAÜ Öğretim Üyesi Perçinci, kanser ve beslenme konusunda tüketilmesi gereken besinlere dikkat çekti…14 Nisan 2022 Perşembe 15:04
  • LAÜ Psikoloji Kulübü farkındalık sergisi düzenledi12 Nisan 2022 Salı 17:51
  • LAÜ İletişim öğrencilerinin “Güz Dönemi Öğrenci Çalışmaları” sergilendi10 Nisan 2022 Pazar 15:36
  • LAÜ’de kan bağışı düzenlendi09 Nisan 2022 Cumartesi 16:34
  • Şef Fırat Siriş, 20 yılı aşkın mesleki deneyimini LAÜ öğrencilerine aktardı07 Nisan 2022 Perşembe 13:43
  • LAÜ’lü öğrencilerin anlamlı projeleri devam ediyor05 Nisan 2022 Salı 16:11
  • LAÜ’den Lefke Gazi Lisesi’ne kitap bağışı03 Nisan 2022 Pazar 18:21
  • LAÜ’den Lefke Gazi Lisesi’ne kitap bağışı03 Nisan 2022 Pazar 16:06
  • LAÜ Akademisyeni Meriç, MS Hastalarında Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyonun Önemini Ele Aldı29 Mart 2022 Salı 16:58
  • LAÜ öğrencilerinden “Renkli Dokunuşlar”24 Mart 2022 Perşembe 18:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti