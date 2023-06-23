LAÜ öğrencilerinin “3 Boyutlu Yönlendirme ve Bilgilendirme Grafikleri Atölyesi” yoğun ilgi gördü

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tarafından düzenlenen “Geleneksel Tasarım Haftası MELİORA” konulu tasarım haftası etkinliği kapsamında “3 Boyutlu Yönlendirme ve Bilgilendirme Grafikleri Atölyesi” gerçekleştirildi.

Üç boyutlu grafik çalışmaları hazırlandı ve sergilendi

Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Elif Atamaz ve Öğretim Görevlisi Zühre Özer öncülüğünde gerçekleşen “3 Boyutlu Yönlendirme ve Bilgilendirme Grafikleri Atölyesi”nde bölüm öğrencileri ile üç boyutlu grafik çalışmaları hazırlandı. Üçüncü boyutta tasarım becerilerini grafik tasarım ile birleştirmeyi amaçlayan atölye çalışmasında öncelikle öğrenciler, beyaz kartondan küçük ölçekte strüktür modellemeleri denediler. Yapışkan kullanmadan katlama ve birbiri içine girerek eklemleme yöntemi ile hazırlanan modeller, daha sonra çift oluklu mukavvalar ile daha büyük ölçekli çalışıldı. Strüktür çalışmalarının ardından öğrenciler, yüzeyler üzerine grafik tasarımlar hazırladılar. Bu tasarımlarda amaç; mekana yerleştirilecek bu 3 boyutlu çalışmaların ziyaretçilere tasarım bölümü hakkında bilgi vermesiydi. Tasarım, iletişim, yaratma gibi kavramlar üzerinde yoğunlaşan grafiklerde sanat akımlarına ve üniversitenin kurumsal kimliği konularına da yer verildi. Tasarım haftasının son günü ortaya çıkan çalışmalar İletişim Bilimleri Fakültesi girişinde sergilendi.

Atölye boyunca, görsel iletişim tasarımı bölümü öğrencilerine Yeni Medya ve İletişim Bölümü öğrencilerinden de destek ve katılım geldi. Farklı sınıflardan ve bölümlerden öğrencilerin bir arada çalışma imkanı bulduğu tasarım haftası süresince öğrenciler; ekip çalışmasını ve bir tasarım problemine verilen süre içerisinde deneysel çözüm üretmeyi deneyimleyerek öğrendiler.

Atamaz: Bu tür atölye çalışmaları öğrencilerin profesyonel çalışma hayatına geçişte büyük önem taşıyor

Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Elif Atamaz “Ders haricinde tasarım becerilerini geliştirmeyi, ekip çalışmasının önemini vurgulayan bu tür atölye çalışmaları öğrencilerin profesyonel çalışma hayatına geçişte büyük önem taşımaktadır” diyerek sözlerinin devamında şunları kaydetti; Üniversitemizin de bu imkanı öğrencilerimize sağlıyor olmasından dolayı fakülte olarak minnettarız. Önümüzdeki senelerde de benzer atölye çalışmaları ile tüm üniversite öğrencilerini de kapsayan ölçekte, bu geleneksel tasarım haftasını devam ettirmeyi umut ediyoruz.