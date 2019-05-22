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LAÜ’de 4. Tasarım Haftası Bauhaus’u hatırlamak temasıyla düzenlendi

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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mimarlık Fakültesi tarafından Atölye Lefke'19 adı altında dördüncüsü organize edilen Tasarım Haftası gerçekleştirildi
LAÜ’de 4. Tasarım Haftası Bauhaus’u hatırlamak temasıyla düzenlendi

Tasarım Okulu Bauhaus’un 100. kuruluş yıldönümünü kutlamak ve tasarım dünyasına katkılarını onurlandırmak için seçilen bu tema çerçevesinde öğrenciler ve akademisyenler 5 gün boyunca 8 farklı atölyede hem tasarladılar, ürettiler ve son gün çalışmalarını sergilediler.

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Öğrenciler farklı üretimlere yoğunlaşan atölyelerde tasarım disiplininin çok yönlülüğünü keşfettiler

   “Bauhaus'u Hatırlamak” teması ile düzenlenen Tasarım Haftası LAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lerzan Aras'ın, arka planda kalmış detaylarıyla Bauhaus'un on dört yıllık hikayesini ele aldığı sunumu ile başladı. Atölyelerin kampüsün farklı noktalarındaki açık alanlarda yürütülmesi ile Mimarlık Fakültesi haricindeki kampüs kullanıcılarının da atölye aşamalarını yakından takip edebilmesi sağlandı. Bölümler ve dönemler arasında ortak bir çalışma ortamı oluşturulması sayesinde üretim süreçlerini birlikte deneyimleme imkanı bulan öğrenciler; uçurtmalar, maskeler, üç boyutlu modeller gibi farklı üretimlere yoğunlaşan atölyelerde tasarım disiplininin çok yönlülüğünü keşfettiler. Mimarlık Fakültesi akademisyenleri ve fakülte öğrencilerinin yoğun çalışmaları  sonucu ortaya çıkan ürünler, Tasarım Haftası'nın kapanış gününde sergilendi.

Aras: Öğrenciler çok paylaşımcı, öğretici ve aynı zamanda eğlendirici bir süreci birlikte geçirdiler

   Tasarım haftası ile ilgili bilgi veren Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lerzan Aras, öğrencilerin büyük bir keyifle 5 gün boyunca ürettiklerini ve çıkan sonuçlardan herkesin çok mutlu olduğunu ifade etti. Öğrencilerin sadece derslerde öğrenmekle kalmayıp, öğrendiklerini yepyeni alanlarda uygulayabilme becerisi kazandıklarını da memnuniyetle gözlemlediklerini söyleyen Aras, her sınıf ve bölümden oluşan karma gruplarda öğrencilerin çok paylaşımcı, öğretici ve aynı zamanda eğlendirici bir süreci birlikte geçirdiklerini kaydetti.

Bauhaus sanatı iki ayrı atölyede moda ile buluşturuldu ve tasarım prensiplerine göre oluşturulan kostümler ve maskeler bir defile ile sunuldu

   Bauhaus okulunun temel prensipleri çerçevesinde üretilen çalışmaların temel tasarımın ilkelerini taşıyacak ve tüm tasarım alanlarını birbirine bağlayacak şekilde seçildiğini söyleyen Aras, “Bu çerçevede gruplar, birbirinden farklı istasyonlarda iç ve dış mekan duvar resmi  ve grafiti ve‘mood board’ kavramı altında soyutlama ve yeniden yorumlama çalışmaları yaptılar. Formları yeniden keşfettiler, iki boyuttan üç boyuta geçişin denemeleri yapıldı” dedi. Bauhaus ressamlarının eserlerinin yeniden yorumlanarak 3. boyuta aktarıldığını ifade eden Aras, “Bauhaus sanatı iki ayrı atölyede moda ile buluşturuldu ve tasarım prensiplerine göre oluşturulan kostümler ve maskeler bir defile ile sunuldu. Grafik tasarımın çok önem kazandığı Bauhaus prensiplerini kendi  tasarımlarına aktaran ve ahşap panolarda renklendiren öğrenciler ayrıca aynı temayı içeren uçurtmalar da hazırladılar ve son gün uçurdular” dedi.

   Çalışmalara fakültenin tüm hocaları ve öğrencilerinin birlikte katıldığını dile getiren Aras, tasarım haftası sonunda tüm atölyelerde öğrencilerin çalışmalarının ana fikirlerini ziyaretçilerle paylaştıklarını ve üretilen tasarımların bir kısmının fakülte binası iç mekanlarında daimi sergiye alındığını belirtti. “Dış mekan üretimleri de bir süre herkesin ziyaretine açık olacak” diyen Aras, ayrıca tüm çalışmaların aşamalarını gösteren görsellerin bir araya getirileceğini ve bir katalog çalışmasını başlatacaklarını ifade etti.     

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