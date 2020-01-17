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LAÜ’de Eş Zamanlı Santranç Gösterisi düzenlendi

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LAÜ’de Eş Zamanlı Santranç Gösterisi düzenlendi
LAÜ’de Eş Zamanlı Santranç Gösterisi düzenlendi

Lefke Avrupa Üniveristesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi ile Santranç Kulübü tarafından “Eş Zamanlı Santranç Gösterisi” düzenlendi. LAÜ Spor Salonu’nda ve Plaza Alanında  tüm gün süren etkinlikte öğrenciler keyifli vakit geçirme fırsatı yakaladılar.

Eş Zamanlı Satranç Gösterisine, Güzelyurt Satranç Kalesi Kulübü üyesi olan Ortaokul ve Lise öğrencileri dekatılım gösterdi

Güzelyurt Satranç Kalesi Kulübü üyesi olan Ortaokul ve Lise öğrencileri ile birlikte LAÜ öğrencilerinin katılımı ile gerçekleşen eş zamanlı satranç gösterisi ile güzel bir turnuva gerçekleşti. Turnuvada, LAÜ öğrencilerinden oluşan grup ile Güzelyurt Satranç  Kalesi oyuncularından oluşan grup arasında  simültane bir satranç gösterisi yapıldı.

Etkinlikte, öğrencilerin keyifli vakit geçirmesi amaçlandı

Etkinliklte, öğrencilerin santranç gelişimi ve satranca olan ilgilerinin artırılması ve  öğrencilerin keyifli vakit geçirmesi amaçlandı.

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