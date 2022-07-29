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LAÜ’de “Öğretmenlikte Etkili Liderlik” konulu etkinlik düzenlendi

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LAÜ’de “Öğretmenlikte Etkili Liderlik” konulu etkinlik düzenlendi
LAÜ’de “Öğretmenlikte Etkili Liderlik” konulu etkinlik düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü tarafından “Öğretmenlikte Etkili Liderlik” adı altında bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Eğitim Yöneticisi M. Özge Karabulut tarafından çevrimiçi konuşma yapıldı.

Karşılıklı etkileşime dayalı konuşmada öğretmenlikte etkili liderlik için dönüşümcü liderlik modelinin benimsenmesi gerektiğine vurgu yapan Karabulut, “Dönüşümcü lider tanımını, takım arkadaşlarının tutumlarını, değerlerini ve ihtiyaçlarını örgütsel değerler doğrultusunda değiştiren; bu değerleri takım arkadaşlarına kişisel değerleri gibi benimseten, örgüt amaçları doğrultusunda hareket eden ve süreci benimsettikten sonra onlardan beklenilenin üstünden performans alabilendir. Dönüşümsel liderlik, vizyon oluşturma, rol model olma, grup hedeflerinin benimsenmesinin teşvik edilmesi, yüksek performans beklentileri, bireysel destek ve zihinsel teşviki vurgulayan kişidir” dedi. Dünya Ekonomik Formu 2020 Geleceğin meslekleri raporuna göre eğitim anlayışımızın da değişmesi gerektiğini vurgulayan Karabulut, etkili liderlik yanında zamanın ruhunu da yakalamanın önemine değinerek, öğrencilerin sorularını cevaplayarak neler yapılabileceği konusunda önerilerde bulundu.

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Temel Eğitim Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Çağda Kıvanç Çağanağa ise öğretmenlikteetkili liderlik yapabilmenin kendini sürekli geliştirmekten ve yeni beceriler kazanmaktan geçtiğini ifade etti. Öğretmenlikte etkili liderlik kavramını açıklayan Çağanağa, “Öğretmen liderliği, öğretmenin eğitimsel etkinlik ve süreçlerde istekli görevler üstlenme, bağımsız projeler oluşturma, çevresini etkileme, meslektaşlarının gelişimine destek olma yeterliliğidir” dedi. Ayrıca öğretmenlerin değişime açık olması gerekliliğinden söz eden ve “Değişmeyen Tek Şey Değişimin Kendisidir” mottosu ile yola devam etmeleri gerektiğini vurgulayarak, konuşmasında geleceğin meslekleri arasında günümüz mesleklerinden ziyade veri analistleri, tıbbi teknisyenler, fiziksel terapistler ve işyeri ergonomi uzmanları, satış ve pazarlama uzmanları işletme analistleri, yazılım ve bilgisayar geliştiricileri, veterinerler, ürün tasarımcısı ve yaratıcıları, öğretmen ve eğitmenler, muhasebeciler ve denetçilerin olacağına vurgu yaptı.

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