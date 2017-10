Lefkoşa Belediye Orkestrası, dünyaca ünlü İtalyan besteci-orkestra şefi Ennio Morricone’nin unutulmaz film müziklerinden derledikleri ve 3 konserlik turne şeklinde planladıkları konserlerin ikincisini dün Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde verdi.

Oskay Hoca yönetimindeki orkestra, Cahit Kutrafalı, Hüseyin Kırmızı, Oskay Hoca ve Ali Suyolcu’nün düzenlediği Ennio Morricone’ nin “My Name is Nobody”, “Chi Mai”, “Corleone”, “Ecstasy of Gold”, “İl Maestro e Margherita”, “Cafe Paradiso”, “Here’s to you”, “Gabriel’s Oboe”, “I Basilischi”, “IL Clan dei Siciliani”, “La Marginal, For Love One Can Die” ve “The Good The Bad and The Ugly” adlı filmler için bestelediği şarkıları icra etti.



LTB’den yapılan açıklamaya göre, konseri, LTB Başkanı Mehmet Harmancı da izledi.



İlk konserini Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali kapsamında veren LBO üçüncü ve son konserini 23 Ekim Pazartesi günü saat: 20.00’de Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda verecek.