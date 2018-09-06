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LBO Halk Müziği Korosu yeni dönem kayıtları başladı

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Şef Hasibe Aksaç’ın şefliğini ve eğitmenliğini yaptığı Halk Müziği Korosu kayıtları 12 Ekim Cumagününe kadar deva
LBO Halk Müziği Korosu yeni dönem kayıtları başladı

Lefkoşa Türk Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Lefkoşa Belediye Orkestrası Halk Müziği Korosu 2018-2019 dönemi kayıtları başladı.

Şef Hasibe Aksaç’ın şefliğini ve eğitmenliğini yaptığı Halk Müziği Korosu kayıtları 12 Ekim Cuma gününe kadar devam edecek.

Her yıl verdiği başarılı konserler ile halk müziği severlerin büyük beğenisini kazanan LBO Halk Müziği Korosu’nun çalışmaları LTB Göçmenköy Sanat Parkı içerisinde yer alan Lefkoşa Belediye Orkestrası binasında gerçekleşmektedir. Pazartesi günleri saat 19:00’da gerçekleşen koro çalışmalarında yer almak isteyen herkes koro
hakkında bilgi ve kayıt için 0533 844 0479 ve 0533 860 8002 numaralı telefondan LBO’ya ulaşabilecek.

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