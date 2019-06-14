LBO’dan "Antonio Carlos Jobim Gecesi"

Bandabuliya Sahnesi’nde gerçekleştirilecek gecede Hüseyin Altan solist olarak yer alacak.
Saat 20.30’da başlayacak konserin biletleri 15 TL olup, konser gecesi girişten ve www.dsmticket.com temin edilebilir.
Bandabuliya Sahnesi’nde gerçekleştirilecek gecede Hüseyin Altan solist olarak yer alacak.
Saat 20.30’da başlayacak konserin biletleri 15 TL olup, konser gecesi girişten ve www.dsmticket.com temin edilebilir.
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