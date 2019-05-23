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LBO’dan Bandabuliya Sahnesi’nde Caz Rüzgarı

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Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) dün akşam Bandabuliya Sahnesi’nde unutulmaz bir Caz gecesi yaşattı.
LBO’dan Bandabuliya Sahnesi’nde Caz Rüzgarı

Nihan Görgü (vokal), Charis Ioannou (saksafon) ve Alexis Kasinos’un (gitar) solist olarak sahne aldığı gecede Caz müziğinin keyifli melodileri Surlariçi’nde yankılandı.

Konsere LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın yanı sıra  Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ve CTP Lefkoşa Milletveki Özdil Nami ile bazı belediye meclis üyeleri katıldı.

LBO ve solistlerin Caz severler tarafından uzun süre alkışlandığı gecede LTB Başkanı Mehmet Harmancı konser sonunda solistlere çiçek taktim etti.

 

Başkan Harmancı

LTB Başkanı Mehmet Harmancı gecede yaptığı konuşmada,  LBO’nun bir kez daha başarılı ve özel bir konsere imza atarak dinleyenlerin kulaklarında unutulmaz tınılar bıraktığını söyledi.

Gecede solist olarak sahne alan “Nihan Görgü, Charis Ioannou  ve Alexis Kasinos’un performanslarıyla müzik severlere unutulmaz bir gece yaşattığını  söyleyen Başkan Harmancı solistlere tek tek teşekkür etti.

 

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