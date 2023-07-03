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Lefkoşa Belediye Orkestrası, Senfonik Film Müzikleri Konseri ile Sahnede

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Lefkoşa Belediye Orkestrası, Senfonik Film Müzikleri Konseri ile Sahnede
Lefkoşa Belediye Orkestrası, Senfonik Film Müzikleri Konseri ile Sahnede

Lefkoşa Türk Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO), Senfonik Film Müzikleri Konseri ile bu kez başkent Lefkoşa’da müzikseverlerle buluşuyor. LBO, Senfonik Film Müzikleri konseri ile ilk olarak Mayıs ayında 18. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nde konserde Şef Eray İnal yönetiminde, Solist Ezgi Akgürgen ile sahne almıştı.

Amerikan Hollywood sineması ve Türk sinemasından unutulmaz filmleri kendi yorumu ile sahneye taşıyan LBO, bu kez 4 Temmuz Salı akşamı saat 20.30’da Rauf Denktaş Üniversitesi Kültür Merkezi‘nde (Eski Mısırlızade Sineması) müzikseverlere keyifli bir gece geçirmeye hazırlanıyor. Konser biletleri online olarak www.biletinial.com adresinden alınabiliyor.

Geçmişten günümüze pek çok filmin müziklerinin yorumlanacağı konser programında 21. Century Fox,Pirates Of Caribbean, Cinema Paradiso, Moon River, I Will Always Love You, Hababam Sınıfı & Gülen Gözler, Selvi Boylum Alyazmalım & Devlerin Aşk, The God Father, Imperial March (Star Wars), Por una Cabesa, Game Of Thrones, Shape of My Heart, Shindler's List, Anlamazdın (Issız Adam), Tek Başına, Mission Impossible ve Pulp Fiction filmlerinin müzikleri yer alıyor.

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