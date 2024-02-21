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Lefkoşa Belediye Orkestrası yorumuyla Sıla 4 Parçaları Arabahmet Kültür Evi’nde yankılandı

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Lefkoşa Belediye Orkestrası, dün akşam gerçekleştirdiği  “Sıla 4 Parçaları Gecesi” ile müzik severlere unutulmaz bir gece yaşattı.
Lefkoşa Belediye Orkestrası yorumuyla Sıla 4 Parçaları Arabahmet Kültür Evi’nde yankılandı

 

1964 yılında Ferahzad Gürsoy, Erdinç Gündüz, Raif Denktaş ve Aydın Kalfaoğlu’nun bir araya gelmesiyle kurulan ülkemizin yarım asırlık efsanevi müzik grubu Sıla 4 Parçaları Konseri Arabahmet Kültür Evi’nde müzik severlerle buluştu.

Bu topraklarda yaşayan herkesin ortak değeri olan Sıla 4 grubunun şarkıları Lefkoşa Belediye Orkestrası yorumuyla geceye katılan dinleyicilerden büyük beğeni topladı.

Birbirinden güzel Sıla 4 şarkılarının seslendirildiği konserde konuk solist ve gitarda Süleyman Akosman, kemanda Gürel Kırmızıoğlu Esra Önöz, viyolada Hüseyin Altan, viyolonselde Gürhan Nuray, obuada Çağın Dostel, piyanoda Hüseyin Kırmızı, bas gitarda Cahit Kutrafalı ve davulda Uğur Güçlü dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

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Geceye katılan LTB Başkanı Mehmet Harmancı,  evrenselleşmeyi ülkede başarmış en değerli gruplarımızdan olan Sıla 4 grubunu sevgi ve özlemle anarken, bıraktıkları mirası sürdüren Lefkoşa Belediye Orkestrası’na ve konuk solist Süleyman Akosman’a bu güzel gece için teşekkür etti.

 

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