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Lefkoşa ilçesi belediyelerinden "Temiz Düşün" projesine katkı

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Lefkoşa ilçesi belediyelerinden "Temiz Düşün" projesine katkı
Cumhurbaşkanlığı Çevre Koruma ve Çevre Temizliği Projesi “Temiz Düşün”e, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği refüj ve yol kenarı temizlik çalışmaları ile katkı koyuyor.

KKTC genelinde yürütülecek refüj ve yol kenarı temizlik seferberliğinin birinci etabı, Belediyeler Birliği’nin organizasyonunda Akıncılar, Alayköy, Değirmenlik, Gönyeli ve Lefkoşa belediyeleri tarafından gerçekleştirilecek.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın katılımıyla çarşamba günü 10.30’da başlayacak olan çalışmalar kapsamında ise, “Yonca Kavşağı – Haspolat Çemberi” arasında iş araçlarıyla refüj ve yol kenarı temizlik çalışmaları yapılacak.

Temizlik çalışmaları dolayısıyla vatandaşların yol boyunca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

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