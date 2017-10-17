Lefkoşa Maratonu’na kayıtlar devam ediyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 22 Ekim Pazar günü gerçekleşecek “Lefkoşa Turkcell’le koşuyor, SOS Çocukköyü Gülüyor” Maratonuna kayıtlar sürüyor.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, gerek şahıs gerek grup, gerekse kurum ve kuruluşlar bazında maratona katılımların memnuniyet verici bir şekilde katlanarak arttığı başkent Lefkoşa’da, LTB’nin gelenekselleşen sosyal ve sportif organizasyonuna kayıtlar 3 koldan sürüyor.

LTB ekiplerinin hem belediye önündeki standda hem de gezici ekipleri yanı sıra SOS Çocukköyü Derneği ekipleri de farklı noktaları kapsayan kayıt güzergahı programı oluşturdu.

Elde edilecek gelirin, SOS Çocukköyü’ndeki çocukların eğitim ve sosyal aktivitelere ulaşımında gerekli olan aracın alınmasında kullanılacağı maratonda kayıt ücreti en az 20 TL olarak belirlendi.

Kayıtlar, LTB Binası önünde 08:30-17:30 saatleri arasında sürerken maratona katılmak isteyenler 4 km için 21 Ekim Cumartesi günü saat 08:30 ile 17:30 ve 22 Ekim Pazar günü ise saat 10:00’a kadar kayıt yaptırabilir. 8 ile 21 km için ise 20 Ekim Cuma günü saat 17:30’a kadar kayıt yaptırılması gerekiyor.

Ayrıca, maratona kayıtlar bugün Ortaköy Lemar, yarın Gönyeli Benli, Elçilik, Vergi Dairesi, 19 Ekim Perşembe, K.Kaymaklı Lemar, Terminal İş Bankası, İktisat Bankası; 20 Ekim Cuma, Erülkü, Belça Merkez, K.Kaymaklı Reis ve 21 Ekim Cumartesi Büyükhan’da yapılabilecek.