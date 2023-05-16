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Lefkoşa Surları temizleniyor

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Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, Lefkoşa’da bulunan tarihi Surların temizlenmesi için çıkılan ihale sonucunda bugün bakanlıkta düzenlenen törenle protokol imzalandı.
Lefkoşa Surları temizleniyor

Protokole Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile ihaleyi kazanan Telza Construction Ltd Direktörü Can Osman Zayıf imza koydu. 

İhale kapsamında Lefkoşa tarihi Surlarının istilacı otlardan temizlenmesi işleri için Çağlayan bölgesinden, Ledra Palas Bölgesine kadar olan tüm Sur duvarlarının temizlenmesi sağlanacaktır.

Bakan Ataoğlu imza töreninin ardından yaptığı açıklamada olanaklar çerçevesinde ülkenin tarihi yapıtlarına iyileştirmeler yaptıklarını söyleyerek, ülke genelinde bir çok tarihi yapıtın günümüz koşullarına uyarlandığını anlattı.

 

Son olarak Mağusa’da bulunan Namık Kemal zindanını yenileyerek hizmete açtıklarını dile getiren Ataoğlu, “yakın zamanda Girne Antik Limanı’nın da bitmesi ile ülkemiz değerleri yeniden hayat bulmuş olacak” diye konuştu.

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