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Lefkoşa'da 2 Farklı Hırsızlık

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Lefkoşa'da 2 Farklı Hırsızlık

1. Ağustos - Eylül 2022 ayları içerisinde Lefkoşa’da faaliyet gösteren süt ürünleri satışı yapılan bir iş yerinde çalışan O.Y.(E-39)’nin müşterilerden tahsil ettiği 1360 TL nakit parayı şirket muhasebesine teslim etmeyerek çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir..

 

2.         22.11.2022 tarihinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir markete müşteri olarak giden S.A.(E-42)’nın toplam değerleri 250 TL olan iki adet saç boyasını alıp ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

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