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Lefkoşa’da 3 Ayrı Kaza! 2 Yaralı

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Başkent Lefkoşa’da üç ayrı kaza meydana geldi. Kazalarda iki kişi yaralanırken iki kişi de tutuklandı.
Lefkoşa’da 3 Ayrı Kaza! 2 Yaralı

Başkent Lefkoşa’da üç ayrı kaza meydana geldi. Kazalarda iki kişi yaralanırken iki kişi de tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’nde yansıyan olaylar şöyle:

BETON SETE ÇARPTI TAKLA ATTI

 25.11.2022 tarihinde saat 08:00 sıralarında, Lefkoşa-Alayköy Çevre yolu üzerinde, Fatma KAYMAKAMTORUNLARI (K-30) yönetimindeki, LP 887 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada  yol üzerinde bulunan Genç Yapı Market önündeki Çembere gelmeden 500 metre kadar geride, önündeki aracın yavaşlaması sonucu ona çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybederek yolu ikiye ayıran beton sete sağ çarpıp takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından belinde kırık teşhisi ile Cerrahi Servisinde müşahede altına alınmıştır. soruşturma devam etmektedir.

MOTOSİKLETLE YAYAYA ÇARPTI

26.11.2022 tarihinde, saat 02:20  sıralarında,  Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde  Malik ABBAS (E-30) yönetimindeki NN 643 plakalı motosiklet ile güney doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Haydar Simitevi isimli işyeri önlerine geldiğinde, o esnada yolu yaya olarak yolu geçmeye çalışan Leyla DEMİR’e (K-49)’e çarpmıştır. Çarpma sonucu yaralanan yaya ve motosiklet sürücüsü kaldırılmış oldukları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından motosiklet sürücüsü Malik ABBAS taburcu olurken, yaya Leyla DEMİR ise sağ kalça kemiğinde kırık teşhisi müşahede altına alınmıştır. Motosiklet sürücüsü tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

 26.11.2022 tarihinde, saat 01.45 sıralarında, Lefkoşa’da Uzunyayla Sokak üzerinde, Mustafa ALPCAN (E-30),   291 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki  EJ 432 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada seyretmekte olduğu yolun sağında park halinde bulunan GF 600 plakalı salon araca çarpmıştır. Çarpmanın etkisi ile ileriye savrulan GF 600 plakalı araç da önünde park halinde bulunan DR 765 plakalı araca çarpmıştır.  Kaza sonucu yaralanan olmadı. EJ 432 plakalı araç sürücü Mustafa ALPCAN tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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