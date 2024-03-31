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Lefkoşa'da alkollü sürücü yayaya çarptı!

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Lefkoşa'da alkollü sürücü yayaya çarptı!
Lefkoşa'da alkollü sürücü yayaya çarptı!

31.03.2024 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Lefkoşa’da Zahra sokak üzerinde, Ümit Süleyman ONAN (E-31) 228 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MU 686 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja yaklaştığında, dikkatsizliği sonucu o esnada batı istikametine doğru yaya olarak yürümekte olan Nuray ÖZGEÇEN(K-40)’e çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan yaya Nuray ÖZGEÇEN, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan NALBANTOĞLU Devlet Hastanesi’nde, kalça kırığı teşhisi nedeniyle müşahede altına alınmıştır.

Araç sürücüsü Ümit Süleyman ONAN tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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