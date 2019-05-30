  • BIST 88.955
  • Altın 242,818
  • Dolar 5,9086
  • Euro 6,5803
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 39 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 39 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Lefkoşa'da dilencilikten iki kadın tutuklandı

» »
Lefkoşa'da dün polis ve LTB ekiplerince gerçekleştirilen kontrollerde S.K. (K-35) ve F.E. (K-38)'in çeşitli bahanelerle para diledikleri tespit edildi.
Lefkoşa'da dilencilikten iki kadın tutuklandı

Lefkoşa'da dün polis ve LTB ekiplerince gerçekleştirilen kontrollerde S.K. (K-35) ve F.E. (K-38)'in çeşitli bahanelerle para diledikleri tespit edildi.

Yapılan kontrollerde ayrıca F.E'nin izinsiz olarak KKTC'de ikamet ettiği tespit edildi. S.K. ve F.E.  tutuklanmış olup, çıkarıldıkları Lefkoşa Kaza Mahkemesi tarafından davaları görülene kadar 20 günü geçmemek koşuluyla merkezi cezaevine gönderildiler.  

Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefkoşa'da Uyuşturucudan 3 genç tutuklandı26 Mayıs 2019 Pazar 12:37
  • Lefkoşa'da silah patladı, 1 Kişi vuruldu25 Mayıs 2019 Cumartesi 22:36
  • Lefkoşa’da su kesintisi25 Mayıs 2019 Cumartesi 13:27
  • LTB, Lefkoşa’da biyolojik ilaçlamalara devam ediyor24 Mayıs 2019 Cuma 10:10
  • Fazıl Önder anılacak24 Mayıs 2019 Cuma 08:21
  • Kumsal Parkında zehirli et operasyonu !..22 Mayıs 2019 Çarşamba 12:19
  • HP'den istifalar başladı! HP LTB Meclis üyesi partisinden istifa etti!22 Mayıs 2019 Çarşamba 11:38
  • LTB Halk Sağlığı Şubesi 152 işyerini denetledi21 Mayıs 2019 Salı 13:33
  • LTB İdari Kadrosuna ‘Dönüşümsel İletişim’ Eğitimi Verildi21 Mayıs 2019 Salı 11:39
  • Lefkoşa Yediler Mahallesi'nde yangın çıktı20 Mayıs 2019 Pazartesi 14:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti