Lefkoşa'da dilencilikten iki kadın tutuklandı

Lefkoşa'da dün polis ve LTB ekiplerince gerçekleştirilen kontrollerde S.K. (K-35) ve F.E. (K-38)'in çeşitli bahanelerle para diledikleri tespit edildi.

Yapılan kontrollerde ayrıca F.E'nin izinsiz olarak KKTC'de ikamet ettiği tespit edildi. S.K. ve F.E. tutuklanmış olup, çıkarıldıkları Lefkoşa Kaza Mahkemesi tarafından davaları görülene kadar 20 günü geçmemek koşuluyla merkezi cezaevine gönderildiler.

Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.