Lefkoşa'da Haşmet Gürkan meydanı düzenlendi

LTB Başkanı Harmancı duyurdu;

Herkese güzel bir hafta dilerim. Göreve geldiğimizde yurttaşların yürümekten, vakit geçirmekten çekindiği bir Suriçi vardı şimdi ise başta gençler olmak üzere herkesin uğrak yeri. Asmaaltı ile başlayıp tüm memlekette büyük beğeni kazanan ve örnek gösterilen Zahra Sokak ardından şimdi Haşmet Gürkan meydanını da düzenlemekten ve şehir yaşamının bir parçası haline gelmesinin mutluluğunu yaşıyoruz.