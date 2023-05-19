Lefkoşa'da Kavga!

18.05.2023 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Lefkoşa’da, aralarında yaşanan tartışma sonucu M.R.M.(E-23) bir taraf, A.H.M.S.(E-20) diğer taraf olup birbirlerinin vücutlarına vurmak suretiyle kavga ettikleri sırada, M.R.M. kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu keser ile A.H.M.S.’nin başına vurup yaralanmasına sebep olmuştur.

A.H.M.S., kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.