  • BIST 4.501,73
  • Altın 1251.52
  • Dolar 19.8043
  • Euro 21.3999
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAChatGPT’nin patronu yapay zekâ konusunda uyardı: “Endişeliyiz”

Lefkoşa'da Kavga!

» »
Polis Basın Subaylığı açıkladı
Lefkoşa'da Kavga!

18.05.2023 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Lefkoşa’da, aralarında yaşanan tartışma sonucu M.R.M.(E-23) bir taraf, A.H.M.S.(E-20) diğer taraf olup birbirlerinin vücutlarına vurmak suretiyle kavga ettikleri sırada, M.R.M. kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu keser ile A.H.M.S.’nin başına vurup yaralanmasına sebep olmuştur.

A.H.M.S., kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan  tedavisinin ardından taburcu oldu. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bisiklet Hırsızları Yakalandı17 Mayıs 2023 Çarşamba 14:10
  • Lefkoşa'da Hırsızlık!17 Mayıs 2023 Çarşamba 12:09
  • Lefkoşa okullarında grev var!17 Mayıs 2023 Çarşamba 08:58
  • KTÖS ile KTOEÖS yarın Lefkoşa merkez okulları ve AÖA’da greve gidecek16 Mayıs 2023 Salı 21:17
  • Lefkoşa Surları temizleniyor16 Mayıs 2023 Salı 12:45
  • Lefkoşa’da yarın nefret söylemi konulu panel düzenleniyor15 Mayıs 2023 Pazartesi 15:27
  • Bir kişinin burnunu kırmıştı! Karar açıklandı15 Mayıs 2023 Pazartesi 15:06
  • Bina açma ve sirkat suçundan yargılanan sanık 30 ay hapis cezasına çarptırıldı15 Mayıs 2023 Pazartesi 14:53
  • Kucağında 3 yaşında oğlunu da taşıyan babaya yaya geçidinde araba çarptı!15 Mayıs 2023 Pazartesi 13:45
  • Lefkoşa’da kaza: İş yerine girdi15 Mayıs 2023 Pazartesi 08:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti