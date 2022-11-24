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Lefkoşa'da Korkutan Kaza

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Lefkoşa'da Osman Örek Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek, karşı şeride geçti başka bir araca çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.
Lefkoşa'da Korkutan Kaza

Lefkoşa’da Osman Örek Caddesi üzerinde bugün saat 18.00 sıralarında bir trafik kazası meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan kazanın detaylarına ilişkin şu açıklama yapıldı:

“Osman Örek Caddesi üzerinde, 34 yaşındaki Yüksel Yükselış, 156 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HS 153 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğu dikkatsizce seyrettiği sırada seyretmekte olduğu yolun üzerinde bulunan Citroen ışıklarına geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkıp orta refüjü aşıp karşı şeride geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten çift şeritli yolda sağ şerit içerisinde seyretmekte olan Ozan Beysan (49) yönetimindeki NB 390 plakalı salon araca çarpmıştır.”

Açıklamada, kaza sonucu yaralanan olmadığı ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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