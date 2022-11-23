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Lefkoşa'da küçük kıza, otobüste taciz!

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Lefkoşa’da minibüs şoförlüğü yapan zanlı H.Ö., 16 yaşından küçük kız çocuğunu taciz ettiği gerekçesi ile tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Lefkoşa'da küçük kıza, otobüste taciz!

Lefkoşa’da minibüs şoförlüğü yapan zanlı H.Ö., 16 yaşından küçük kız çocuğunu taciz ettiği gerekçesi ile tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı, olguları aktardı.

Polis, huzurunda bulunan zanlı H.Ö.’in, ‘16 yaşından küçük kız çocuğunun cinsel dokunulmazlığını ihlal amacı ile alıkoyma, çocuğun cinsel istismarı, yasal vasiden kaçırma, cinsel saldırı ve cinsel taciz’ suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

 

“CİNSEL SALDIRI VE CİNSEL TACİZDE BULUNDU”

Polis, 22 Kasım 2022 tarihinde zanlının, Lefke’den Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde okuyan öğrencileri getirdikten sonra saat 07.40 raddelerinde otobüs durağında olduğu sırada Hala Sultan ilahiyat Koleji’nde öğrenci olan müştekiyi otobüslerin olduğu yerde gördüğü sırada müştekiye hitaben "ben kafeye gidiyorum seni de götüreyim mi?” diyerek kafeye götürme bahanesi ile kandırıp yasal vasisinden izinsiz kaçırdıktan sonra, yolda giderken yine müştekiye istersen seni gezdireyim dedikten sonra kullanımında bulunan minibüsü Lefkoşa’ya doğru kullanmaya devem ettiği sırada müştekinin elini tutup "pamuk gibi tenin var" diyerek 16 yaşından küçük çocuğun cinsel dokunulmazlığını ihlal ettikten sonra saçlarını okşayarak "ne güzel saçların var" deyip cinsel saldırı ve cinsel tacizde bulunduğunu belirtti.

 

ZANLI AYNI GÜN TUTUKLANDI

Polis, meselenin aynı gün müştekinin olayı annesine anlatması ile ortaya çıkmış olup polise yansıdığını söyledi. Polis, zanlının aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

 

2 GÜN TUTUKLU KALACAK

Polis, zanlının sözlü beyanlarının araştırılacağını, mesele ile ilgili alınacak birçok ifade ve incelenecek kameralar olduğunu ve zanlının serbest kalması halinde alınacak ifadelere müdahale etmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu söyledi. Polis, tahkikatı salimen yürütebilmesi için zanlının ilk aşamada poliste 2 gün daha tutuklu kalmasını talep  etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

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