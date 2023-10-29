Lefkoşa'da seyir halindeki araçta yangın çıktı

28.10.2023 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Lefkoşa’da, Atatürk Spor Kompleksi Tenis Kortları önünde, Hasan ŞÖFEREL’in kullanımındaki EF 807 salon araçta, seyir halinde olduğu sırada muhtemelen akü kutup başlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.
Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, bahse konu aracın makine bölümü hariç diğer bölümleri tamamen yanarak zarar görmüştür.
Soruşturma devam etmektedir.
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