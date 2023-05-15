Lefkoşa’da yarın nefret söylemi konulu panel düzenleniyor

İnsan Hakları Platformu, yarın "nefret söylemleri konusunda Kuzey Kıbrıs’taki durum" konulu panel düzenliyor.
Platform’dan verilen bilgiye göre, 2023 Onur Ayı etkinlikleri kapsamında yer alacak “Nefret Söylemi - Ne Durumdayız?” isimli panelde, LGBTİ+’lara yönelik nefret söylemi alanında gelinen nokta tartışılacak.
Lefkora Surları içerisi Arabahmet bölgesinde bulunan Grön Vegan Yard’da saat 18.30’da başlayacak panelde, Erman Dolmacı, Hakan Çoban ve Şenel Hüsnü Raman konuk olacak
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